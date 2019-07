Einfach schön. Schon beim WM-Debüt in Vilamoura holten Slivon vom UYC Mattsee und Donner mit Platz neun das beste Ergebnis bislang für Österreich in diesem Bereich. Weil es in der Männer-Mixed-Wertung zu Platz sieben reichte. „Es war anstrengend, sechs Tage vollste Anspannung und Konzentration zu halten. An den ersten drei Tagen war Starkwind, den wir sehr gut gesegelt sind. Bei bis zu 22 Knoten (41 km/h) Wind konnten wir unseren ersten WM-Wettfahrtssieg holen“, freut sich der Salzburger SSM Schüler.