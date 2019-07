Vollkommen überfüllte Flüchtlingslager, traumatisierte Menschen, die vor Krieg und Gewalt geflohen sind und sich nun auf griechischen, italienischen Inseln oder in einem bewaffneten Konflikt in Libyen aufhalten und nicht wissen, wie es mit ihnen weitergeht. Laura Leyser, Geschäftsführerin von Ärzte ohne Grenzen Österreich, kennt die Lebensgeschichten vieler Migranten, die die Flucht über das Mittelmeer gewagt haben, und hat auch die zum Teil unmenschlichen Zustände in diversen Lagern hautnah erlebt. Im krone.tv-Talk mit Gerhard Koller begründet die Ärzte-ohne-Grenzen-Chefin, warum Tausende, die in libyschen Internierungslagern eingesperrt sind, dringend in Sicherheit gebracht werden müssten. „Sie können sich nicht einmal in Sicherheit bringen, sind hilflos ausgeliefert“, schildert Leyser . Gleichzeitig appelliert sie an die EU: „Wegschauen und Schweigen löst keine Konflikte.“