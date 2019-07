Noch bleiben Conatainer

Den Linzer Süden hat man bereits mit Jahresbeginn begonnen, für Kunststoffe mit Sammelbehältern oder gelben Säcken auszustatten. Noch in der Ferienzeit fängt man damit auch am Spallerhof und am Bindermichl an. Bis Ende 2020 soll dies dann in der ganzen Stadt passiert sein. Auch wenn die Trennmoral bei Altpapier ohnehin hoch ist, ist auch hier noch Luft nach oben und werden deshalb bis Ende 2021/Anfang 2022 auch Altpapierbehälter bei jeder Liegenschaft im Stadtgebiet zu finden sein.