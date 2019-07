Neue Grillzonen und ein Ratgeber

Das Büro der Stadträtin ließ nun aber wissen, dass man bereits auf der Suche nach adäquaten Flächen für weitere Grillzonen ist und man von den Wienern den mehrsprachigen Grill-Ratgeber adaptieren will. So sollen die Brutzler in St. Margarethen auf die Zonen in der Lunzerstraße, oder am Weikerlsee und Pichlinger See hingewiesen werden.