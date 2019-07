Drei Monate nach dem Brand von Notre-Dame haben die Pariser Behörden eine „gründliche Reinigung“ aller Schulen in der Nähe der berühmten Kathedrale angeordnet. Gleichzeitig versuchte aber die zuständige Gesundheitsbehörde zu berhuigen. Bisherige Proben hätten keine alarmierenden Bleikonzentrationen gezeigt. Es handle sich lediglich um eine „Vorsichtsmaßnahme“, um das Bleistaubrisiko „minimal“ zu halten, erklärte der Pariser Gesundheitsvertreter Arnaud Gauthier am Donnerstag in einer Pressekonferenz.