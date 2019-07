Vermutlich dieselben Täter brachen ebenfalls in der Nacht auf Donnerstag in einen Baustellencontainer am Holzlagerplatz neben der ENI Tankstelle in Stockach ein. Auch aus diesem Container entwendeten sie mehrere Baumaschinen der Marken HILTI und Hitachi. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen oberen, vierstelligen Eurobereich.