Auch wenn das Mammutwerk von Stephen King schon in Kapitel 1 etwas an Komplexität einbüßen musste, bleibt die Story dank der kompetenten Arbeit von Regisseur Andreas Muschietti im Kern intakt. Brillierten im ersten Kapitel vor allem die Jungdarsteller, die in den diabolischen Sog des Killer-Clowns geraten, will sich Pennywise in der Fortsetzung an den Mitgliedern des Klubs der Verlierer rächen.