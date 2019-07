Das funktioniert in manchen der 24 Gesundheitsregionen gut, in anderen (etwa Feldbach, Judenburg und Hartberg) schlecht. Da gerade an den Wochenenden viele Visitendienste unbesetzt bleiben und sich die Anfragen von Patienten vor allem an den Vormittagen bündeln, wurde vor Kurzem beschlossen, dass zusätzlich auch ein Ordinationsdienst eingeführt wird: In jeder Region soll samstags und sonntags zumindest eine Praxis von 8 bis 11 Uhr offen sein.