Im Stadtsenat wurde am Donnerstag mit den Stimmen aller Parteien das Konzept von Zentralküchen nach dem Cook&Chill-System beauftragt, wie es sich in Wien und Graz bewährt hat. Dort werden die Kinder mit schockgefrorenem Essen versorgt, das an den einzelnen Standort über Aufbereitungsküchen serviert wird. Die Eltern zahlen in Graz 3,31 Euro pro Mahlzeit, in Wien 3,80 Euro – in diesem Bereich werden sich auch die Essen in Salzburg bewegen.