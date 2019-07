Verlangt wird ein lebenslanges Berufsverbot für verurteilte Pädophile in der Kinder- und Jugendbetreuung. Mario Kunasek erinnert in diesem Zusammenhang an einen Fall aus dem Jahr 2012, als ein wegen des Besitzes von Kinderpornos verurteilter Pädagoge nach dem Umzug in ein anderes Bundesland wieder mit Kindern arbeiten konnte: „Die gesetzlichen Bestimmungen greifen in Österreich leider zu kurz. Da viele Pädophile Wiederholungstäter sind und eine permanente Gefahr darstellen, dürfen sie nicht mehr in die Nähe von und in Kontakt mit potenziellen Opfern gelangen.“