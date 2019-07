Bernd Wiesberger hat am ersten Tag des ältesten der vier Major-Turniere im Golf eine 70-Runde hingelegt! Auf dem Par-71-Kurs in Royal Portrush im Nordosten Nordirlands lieferte der Gewinner der letztwöchigen Veranstaltung auf der European Tour in North Berwick/Schottland auf einer soliden Runde drei Birdies und zwei Bogeys ab.