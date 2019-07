34.000 Euro abgenommen

Unter Ausnützung der persönlichen und finanziellen Lage der Geschädigten erbeutete der 33-Jährige in der Zeit von Sommer 2010 bis etwa Februar 2011 ihren gesamten Erlös in der Höhe von mindestens 34.000 Euro. Der 33-Jährige wurde am 17. Juli 2019 in Wels lokalisiert und in weiterer Folge von Kräften der EGS OÖ festgenommen.