Beim Landeslehrlingswettbewerb der Glaser wurde Tobias Kohel Zweiter, beim Bundeslehrlingswettbewerb, der in zwei Teilen ausgetragen wird und erst im Oktober in St. Pölten zu Ende geht, ist der 18-Jährige ebenfalls am Start. „Tobias lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen“, schwärmt Gerald Straßmair über seinen Mitarbeiter. Gespräche der Kollegen, Musik - die Ablenkungs-Klassiker spielen bei Tobias keine Rolle. Denn: Der Welser ist gehörlos.