Alex Schriebl hält sich seit 2016 als Coach des SVS, den er in der Vorsaison zur besten Platzierung der Vereinsgeschichte (5.) führte. Aber für den Ex-Bundesliga-Kicker ist die Lage vorm Duell mit dem ambitionierten Zweitligaklub Amstetten (19.30) sonnenklar: „Für uns ist das ein Zuckerl. Wir werfen alles in die Waagschale. Aber sie sind haushoher Favorit.“ Wie würde es der 40-Jährige in Prozenten ausdrücken? „Es ist, wie wenn man bei einem Tipp-Einsatz von 10 Euro ein Reihenhaus gewinnen würde“, scherzte Schriebl. Was aber eine Woche vorm Ligastart nicht heißt, dass man sich auf den Gegner (im Vorjahr vor Liefering Elfter) nicht gut vorbereitet hätte. „Überraschen können sie uns nicht“, verspricht Schriebl, der seine Kontakte spielen ließ, die Truppe von Jochen Fallmann über Videos analysierte. Und der bei Amstetten einige kennt: „Mit Thomas Hinum habe ich zusammen gespielt, Michael Drga war einst im Salzburg-Nachwuchs.“