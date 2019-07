„Ich bin sehr leidenschaftlich“, sagt sie. „Die Dinge und die Menschen, die ich liebe, sind mir sehr wichtig. Wenn es dann nicht so läuft wie erhofft, dann tut mir das körperlich weh.“ Dies findet den Weg in ihre Musik. Neben langsamen Piano-Balladen wie „Poison“ oder „Lost Without You“ gibt es auch tanzbare Songs auf ihrem Album, so wie „Love Is Fire“ oder die stimmige Single „Castles“.