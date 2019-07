„Blendend“ musste das Auftreten des gestern eher unscheinbaren Salzburger Angeklagten gewesen sein. Er überzeugte Anleger, in Südafrika zu investieren. Etwa in so genannte „Cash Converter“ (Pfandleihhäuser) und im Kfz-Bereich. Von abenteuerlichen Renditen von 30 bis 40 Prozent war die Rede. Über einen Bekannten biss auch ein Innsbrucker (60) an, der sich als Gastronom viele Jahre Geld erspart hatte.