Dieb starb an Gehirnblutung

Der 22-Jährige war Zeuge geworden, wie mehrere Täter einer Frau ihre Tasche gestohlen hatten. Daraufhin verfolgte er einen der Diebe und versetzte ihm zwei Faustschläge. Der Dieb stürzte zu Boden und starb zwei Tage später an den Folgen eines Schädeltraumas und einer Gehirnblutung, wie es in der Urteilsbegründung eines Gerichts in Malaga hieß. Im April wurde das Urteil in einem Berufungsverfahren bestätigt.