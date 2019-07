Nachdem die Bucht Cala Estancia in Palma bereits seit Mittwoch der erste stummelfreie Strand auf der spanischen Urlaubsinsel ist, wollen die Cala Anguila in Manacor und der Strand Sant Joan in Alcudia dem Beispiel bald folgen. Alle drei Gemeinden schlossen sich damit einer entsprechenden Initiative des balearischen Gesundheitsministeriums an, wie das „Mallorca Magazin“ am Donnerstag berichtete.