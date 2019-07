Von den 51 Brunnen Salzburgs geben 28 Trinkwasser in besser Qualität. „Egal, ob in den Parks, auf den Spielplätzen oder in der Innenstadt, bei den steigenden Temperaturen sind Wasserspender wichtig“, weiß Berthold. Ab dem nächsten Jahr sollen weitere Trinkwasser-Brunnen errichtet werden: „Davon profitieren alle Salzburger und auch unsere Gäste.“ Dabei spricht Berthold auch von einem „wichtigen Beitrag zur Müllvermeidung“, da so weniger Plastikflaschen im Müll landen.