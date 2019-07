Zum Geburtstag schenkt sich Jennifer Lopez gleich eine ganze Welttournee: Unter dem Motto „It‘s My Party“ tourt die Musikdiva derzeit durch die USA, für August sind schon Auftritte in Russland, Ägypten, Israel und der Türkei angekündigt. Ihren 50. Geburtstag am 24. Juli hat sie sich frei gehalten, schon am Tag danach aber will sie in Miami wieder auf der Bühne stehen.