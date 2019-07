Es geht immer um „Verhältnismäßigkeit“

Doch was geschieht eigentlich mit einem jungen Verdächtigen, der sich als Unter-14-Jähriger herausstellt? Tatsächlich gibt es in diesen Fällen aufgrund des jungen Alters Einschränkungen für die Polizei. Doch wer annimmt, dass Unter-14-Jährige deshalb vor dem Gesetz - überspitzt formuliert - „Narrenfreiheit“ genießen, der irrt. Zwar müsse das Vorgehen der Beamten „verhältnismäßig sein“, wie Polizeisprecher Paul Eidenberger gegenüber krone.at erklärt. In so manchem Punkt unterscheidet sich das in diesem Fall Erlaubte aber gar nicht so sehr von Maßnahmen, die gegen jugendliche oder erwachsene Verdächtige Anwendung finden.