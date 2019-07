Gold an Russland

Gold ging an die russischen Seriensiegerinnen Swetlana Romaschina/Swetlana Kolesnitschenko, die mit 97,5000 vor Paaren aus China und der Ukraine gewannen. Das Alexandri-Duo hatte im Technik-Bewerb ebenso wie ihre Drillingsschwester Vasiliki im technischen Programm und in der Solo-Kür Rang acht belegt.