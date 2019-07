Tage vor Anhörung in geheimem Ort in den Alpen verbracht

Die 31-Jährige war am 2. Juli nach der Entscheidung einer Ermittlungsrichterin in der sizilianischen Stadt Agrigent aus dem Hausarrest entlassen worden. Wenige Tage zuvor war Rackete mit der Sea-Watch 3 und 40 Migranten an Bord unerlaubt in den Hafen von Lampedusa eingefahren und festgenommen worden.