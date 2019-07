So ist das Album gleichermaßen ein sanfter Kommentar zur aktuellen Weltlage und menschlicher Verfehlungen, als auch ein reflektierender Spiegel seines bisherigen Daseins. Persönliche und globale Themen verhalten sich in Songs wie „A Death In The Family“ oder „Eat You Alive“ nicht immer kohärent zueinander, doch die Parallelen sind durchaus oft gegeben. Das Changieren zwischen Punk, Rock, Alternative, sanften Balladen und eruptiven Ausbrüchen beweist auch die ungemeine Kreativität, die Whibley und Konsorten in den letzten Jahren verspürten und nun feilbieten. Wenn sich ganz am Ende bei „Cathing Fire“ noch einmal all die Verluste und Verfehlungen Whibleys an die Oberfläche kämpfen, fragt man sich endgültig, wie diese Band einmal „Fat Lip“ oder den „Hell Song“ schreiben konnte. Im Gegensatz zu den beliebigen Blink-182, den redundanten Billy Talent und den konditionell angeschlagenen Offspring sind Sum 41 die einzige Punk-Phalanx für die Millenniums-Teenager, die noch mit Motivation, Würde und in guter Form musizieren. Man kann mit dieser Musik also doch reifen…