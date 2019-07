Eine 33-jährige Autolenkerin aus Tschechien hatte beim Ausfahren vom Parkplatz der Schmittenbahn in Zell am See den entgegenkommenden einheimischen Motorradfahrer (45) übersehen. Der Mann leitete eine Vollbremsung ein, das Voirderrad blockierte und er stürzte in der Folge. Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht.