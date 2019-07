Bisher sei kein vergleichbares Gebäude in dem Gebiet entdeckt worden. Die Überreste der Moschee wurden in der Beduinenstadt Rahat gefunden. Die rechteckige, nach oben offene Moschee mit einer runden Gebetsnische sei vermutlich von den Bauern in dem Gebiet genutzt worden, heißt es. Das Gebäude sei in Richtung Mekka ausgerichtet gewesen, so die Forscher.