Nichts hier in diesem Grätzel in Favoriten ist so, wie es war: Am Dienstagabend streunte ein Mann durch die Straßen und stach (offenbar mit Vorsatz) mit einer zerbrochenen Flasche binnen weniger Minuten auf zwei Frauen ein, die ihm gerade über den Weg liefen. Zweifacher Mordversuch! Der Täter ist untergetaucht, es werden nun Videoaufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet und den Zeugen sowie Opfern vorgelegt.