„Viel zu attraktiv für Migranten“

Da es sich hierbei um ein Lieblingsthema der Türkisen handelt, nimmt man das erneute Duell nur allzu gerne an: „Die SPÖ will zurück in ein System“, so ÖVP-Klubobmann August Wöginger am Donnerstagvormittag, „das viel zu attraktiv für Migranten ist.“ Hintergrund: Das türkis-blaue Gesetz sieht Kürzungen für schlecht Deutsch sprechende Bezieher vor. Die ÖVP rechnet nicht damit, dass die Klage Erfolg hat.