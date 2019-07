Indien will am Montag einen neuen Start seiner schon mehrfach verschobenen Mondlandungs-Mission versuchen. Die unbemannte Raumsonde „Chandrayaan-2“ solle um 11.13 Uhr MESZ mit einer Rakete vom südindischen Sriharikota aus ins All gebracht werden, teilte die Raumfahrtbehörde ISRO am Donnerstag mit.