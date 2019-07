Neuer sexy Bademoden-Trend: „Naked Bikini“

Zahlreiche Bademoden- und Bikini-Trends haben uns in diesem Jahr schon erreicht. City4U hat bereits über die allgemeinen Hypes in punkto Swimwear und Neon-Bikinis berichtet. Doch nun herrscht auf den Badeseen und am Meer ein ganz anderer Look: Nude.



Wie sexy das aussehen kann, zeigen bereits die ersten Stars und Sternchen: