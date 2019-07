Er ist einer der heißesten Transferaktien der heimischen Bundesliga in diesem Sommer. Nun scheint die Zukunft von Max Ullmann geklärt. Der 23-Jährige wechselt zu Rapid. Donnerstag am Abend oder spätestens Freitag soll der Transfer offiziell gemacht werden. Für den LASK machte er 58 Spiele in der höchsten Liga, war maßgeblich daran beteiligt, dass Schwarz-Weiß in der Vorsaison mit Rang 2 den Enzug in die Champions League-Quali geschafft hat. Im Europacup machte Ullmann im letzten Jahr alle vier LASK-Spiele von Beginn bis zum Ende mit.