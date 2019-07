Ein 27-Jähriger soll laut Anklage genau an jenem Tag, an dem der wegen Suchtgifthandels verurteilte Salzburger in den elektronischen Hausarrest entlassen wurde, Drogen bestellt und diese dann mit der Kryptowährung Bitcoin bezahlt haben. Der Mann musste sich bei einem Prozess am Donnerstag am Landesgericht Salzburg noch wegen weiterer Delikte verantworten. Er war großteils nicht geständig. Der Prozess wurde auf den 22. August vertagt.