Ein Renncomeback des Dakar-Siegers von 2018, der zuletzt bei der Porsche Sprint Challenge Central Europe sein Talent auch auf vier Rädern bewies, wird es aber frühestens Ende des Sommers geben. „Jetzt will ich zuerst einfach wieder regelmäßig am Bike sitzen“, hofft Walkner. Spätestens im September sollte dann wieder alles passen, wenn „Hias“ in seiner Salzburger Heimat zum Off Road'n'Roll bittet. Sechs Rider bekommen dort die Chancen gemeinsam mit ihrem Held Gas zu geben.