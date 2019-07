„Feuriges Auge“

Die 200. Folge „Die Drei Fragezeichen“ kommt am Freitag heraus. Sie trägt den Titel „Feuriges Auge“ und knüpft an einen der ersten Fälle der Junior-Detektive an: „Der Fluch des Rubins“, erschienen um 1980. Die in Hamburg produzierte Serie wird neben der Kassette auch als Download, Stream, Vinyl und CD vertrieben.