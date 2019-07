„Gegend gewinnt an Bedeutung“

Die Vertreter des Innenstadtvereins halten die Umgestaltung des größten historischen Platzes der Landeshauptstadt für einen Meilenstein in der weiteren Entwicklung der Innenstadt. „Damit erfährt die Gegend insgesamt eine Aufwertung und gewinnt an Bedeutung – nicht nur bei der Bevölkerung, sondern auch bei den zahlreichen Touristen, die nach Innsbruck kommen“, glaubt Hudovernik.