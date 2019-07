Amnesty International kritisiert in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht, dass mehr als 2000 Kinder und Jugendliche auf ihrer Flucht in die USA festgenommen und „ohne angemessene Betreuung“ in Massenquartieren „wie im Gefängnis“ eingesperrt werden. Die Menschenrechtsorganisation fordert daher, das Internierungslager Homestead in Florida zu schließen und die Bedingungen in anderen Einrichtungen genauer zu überwachen. Die vorherrschenden Zustände würden gegen die Menschenrechte verstoßen.