Die meisten haben schon von „Detox“ gehört, viele Stars schwören darauf. Bei so einer Kur geht es darum, sogenannte „Schlacken“, also Körpergifte, aus dem Organismus zu entfernen. Dadurch fördert man nicht nur seine Gesundheit, sondern nimmt auch gleich ein paar Pfund ab. Vor allem im Sommer wollen viele die ungeliebten Pfunde gerne schnell loswerden. Also - worauf warten Sie noch? Starten Sie jetzt eine Detox-Kur!