„Das Parlament braucht eine unbestechliche Kontrolle, und das sind ausschließlich wir“, begründet Pilz den Aufwand eines neuerlichen Wahlkampfs. Er ist sich sicher: Österreich bekommt eine Dreier-Koalition aus Türkis, Grün und Pink. Immerhin will die ÖVP eine Neuauflage von Türkis-Blau nur ohne den ehemaligen Innenminister Herbert Kickl in Erwägung ziehen. Und das hält Pilz nicht für wahrscheinlich: „Glauben Sie allen Ernstes, dass die FPÖ ohne Kickl in eine Koalition geht?“