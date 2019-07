Hahn hätte gerne wieder ein außenpolitisches Dossier in der EU. Als Nachbarschaftskommissar habe er nach eigenem Ermessen „gute außenpolitische Arbeit geleistet“, sagte er am Donnerstag. Geht es nach ihm, würde er „gerne in diesem Bereich weitermachen“. Im Moment könne jedoch noch niemand Auskunft über die Dossiers geben.