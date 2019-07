Zubereitung: Den Backofen auf 175 Grad vorheizen. Paradeiser waschen und in dünne Scheiben schneiden. Mozzarella ebenfalls in Scheiben schneiden. Das Baguette in 1 bis 2 cm Abständen Scheibenartig einschneiden (nicht komplett durchschneiden, denn der Boden soll ganz bleiben). Dann längs in der Mitte nochmals einschneiden. Jeweils eine Scheibe Mozzarella, Paradeiser und ein Blatt Basilikum in die Schnittöffnungen stecken. Mit Olivenöl beträufeln und mit Kräutern bestreuen. Das Brot in Alufolie einhüllen (sonst wird es zu trocken) und im Ofen 15 Minuten backen. Dann die Alufolie öffnen und weitere 10 Minutenbacken.