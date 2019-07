Ein japanisches Zeichentrick-Filmstudio ist am Donnerstag offenbar zum Ziel eines verheerenden Brandanschlags geworden: Mindestens 33 Menschen kamen in dem dreistöckigen Gebäude in der Großstadt Kyoto ums Leben, 36 wurden verletzt, und es könnte weitere Opfer geben, denn zehn Personen befinden sich noch in kritischem Zustand. „Ein Mann schüttete eine brennbare Flüssigkeit aus, zündete sie an und rief: ,Sterbt‘“, sagte ein Polizeisprecher. Der mutmaßliche Täter (41) ist ebenfalls unter den Verletzten und wurde festgenommen. Er hat laut Medienberichten die Tat bereits gestanden, sein Motiv ist aber noch unklar.