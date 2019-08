Wie auch bei abgelaufenen Lebensmitteln hilft hier der Geruchstest: Hat sich das Pflegeprodukt deutlich verfärbt und riecht seltsam, sollten Sie es gleich entsorgen. Ist das Produkt unauffällig, gibt das sogenannte „PAO“ (“Period After Opening“)-Zeichen Aufschluss: Dieses gibt an, wie lange das Produkt nach dem Öffnen noch verwendbar ist. Oftmals findet man auch den Buchstaben “M„ und eine Zahl. Das “M„ steht dabei für die lateinischer Bezeichnung von „Monat“, die Zahl bezeichnet die Anzahl der Monate. “12 M" bedeutet also, dass das Produkt nach dem Öffnen noch 12 Monate haltbar ist.