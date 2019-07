Ein 18-jähriger Linzer entdeckte am Donnerstag kurz nach Mitternacht beim Vorbeifahren ein kleines Feuer bei einem Müllcontainer in der Franckstraße. Als er sein Fahrzeug wendete und beim Brandort hielt, liefen drei etwa 20-jährige Männer, einer davon bekleidet mit einer Kapuzenweste, in Richtung Liebigstraße davon. Beim Eintreffen der Polizei standen die Restmüllcontainer bereits im Vollbrand. Auch eine Hecke hatte Feuer gefangen. Während des Brandes explodierten auch mehrere Spraydosen in den Containern. Von der Berufsfeuerwehr Linz konnte ein Übergreifen auf abgestellte Pkw verhindert werden. Allerdings wurde durch die starke Wärmeentwicklung die Fassade des angrenzenden Hauses beschädigt.