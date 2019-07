Am Dienstag war Stöger noch in der Wachau im Theater gewesen, ehe am Mittwoch medial jenes um seinen Job losging - schon vor dem Treffen mit Hensel galt für viele seine Verpflichtung als Sport-Vorstand fix, der 53-Jährige trat da (noch) auf die Bremse: „Es geht nicht um Kohle, sondern um Grundsätzliches, um Strukturen, darum, was man am Ende des Tages dann wirklich im Verein bewegen kann.“