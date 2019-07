Ein 21-jähriger Hundehalter war mit seinem fünf Jahre alten Pitbull-Mischling zu Besuch bei einer Freundin in Ottensheim. Der Vierbeiner spielte zunächst mit dem Hund der Freundin im Garten des Hauses. In einem unbeaufsichtigten Augenblick dürften beide Hunde durch das Gartentor in ein angrenzendes Waldstück gelaufen sein. Dort trafen sie auf einen zwölfjährigen Buben und ein neunjähriges Mädchen, die ebenfalls mit einem Hund spazieren waren.