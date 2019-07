„I set each stone and I hammered each nail“, heißt es in dem Song, der wie kaum ein anderer in der Bandgeschichte die eigene Entwicklung der US-Rocker reflektiert. Schließlich war „This House Is Not For Sale“ das erste Album, das die Band nach dem überraschenden Ausscheiden von Gitarrist und Gründungsmitglied Richie Sambora produziert hatte. Ein Ereignis, das das sonst so harmonische Bandgefüge gehörig ins Wanken gebracht hatte. Jetzt steht die Band - das macht nicht nur der Song klar - wieder mit beiden Beinen fest am Boden.