Bei der strafrechtlichen Aufarbeitung des massenhaften Kindesmissbrauchs von Lügde in Deutschland hat das Landgericht Detmold am Mittwoch ein erstes Urteil gefällt und einen 49-Jährigen als Mittäter zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. In dem abgetrennten Verfahren sprach die Strafkammer Heiko V. unter anderem der Anstiftung zum schwerem sexuellen Kindesmissbrauch schuldig.