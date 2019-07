„Fordernd, aber auch sehr bereichernd.“ So lautet die knappe Jobbeschreibung von Astrid Höpperger. Seit 30 Jahren leitet sie die Telefonseelsorge Innsbruck und hat Hunderte Freiwillige bei ihrem Dienst am Menschen begleitet. Jedes Jahr bewältigen die Mitarbeiter rund 15.000 Anrufe unter der Notrufnummer 142. Rund um die Uhr und jeden Tag des Jahres sitzen die Telefonseelsorger an der Strippe und hören zu, wenn am anderen Ende der Leitung Einsamkeit, Verzweiflung, Enttäuschung aus einem Menschen spricht.