Zur Person

Als erster und bisher einziger Raumfahrer Österreichs schaffte es Franz Viehböck in unsere Geschichtsbücher. Geboren wurde er am 24. August 1960 in Wien. Im Jahre 1988 nahm der damalige Elektrotechnik-Student an der Ausschreibung für einen österreichischen Kosmonauten teil. Eine Kommission wählte Viehböck und Clemens Lothaller aus. Sie absolvierten ein zweijähriges Programm als Vorbereitung für die Mission zur sowjetischen Raumstation Mir 1991. Erst wenige Stunden vor Abflug wurde entschieden, dass der Techniker mit ins All fliegen darf. Heute ist Viehböck Vorstand beim Metallverarbeitungsunternehmen Berndorf AG in Niederösterreich.