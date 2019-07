Caleb Ewan hat am Mittwoch in Toulouse im Sprint die 11. Etappe der Tour de France für sich entschieden. Für den Australier ist es bei der ersten Teilnahme an der Frankreich-Rundfahrt der größte Erfolg seiner Karriere. In der Gesamtwertung gab es auf den vorderen Positionen keine Veränderung. Der Franzose Julian Alaphilippe liegt unverändert 1:12 Minuten vor Vorjahressieger Geraint Thomas.